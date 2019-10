Histórico: El sanjuanino Román Herrmann, campeón Panamericano de Ajedrez

Este lunes, el sanjuanino Román Herrmann logró un título histórico para la provincia: se consagró campeón Panamericano de Ajedrez en Costa Rica. El deportista, compitió en la categoría más alta del torneo, la Sub 2300 y además, le otorgaron el título de candidato a Maestro de manera directa.

Desde tierras caribeñas, el sanjuanino contó sobre el logro obtenido a Canal 13. “De las 9 partidas que disputé, gané 5 y empaté 4, obteniendo 7 puntos y así pude ganar de manera invita”, dijo.

Además, hubo otro argentino en el podio, Juan Marsón, quedó en 3 lugar con 6 de 9 puntos posibles. “Siento orgullo por tener a dos argentinos en el podio del Panamericano en la categoría más alta”, comentó Herrmann.

“Como frutilla del postre, me otorgaron el título de candidato a Maestro de manera directa. Este título lo fui a buscar hace unos meses a Barcelona tratando de llegar con el helo, si tenés 2200 puntos te lo dan y yo tenía 2100 y no me fue bien. Asique acá lo pude obtener de manera directa”, detalló el jugador.

“A este torneo vine para disfrutar un poco, estar cómodo y para jugar y divertirme. Este fue el torneo que más disfruté y sufrí y pude salir campeón después de cuatro torneos disputados”, contó el sanjuanino.

Historia:

Román Hermmann, comenzó a jugar al ajedrez por una situación muy particular cuando tenía apenas 4 años y vivía en Jáchal. Tuvo que permanecer en cama, mientras se reponía de una enfermedad y allí comenzó su amor por el juego.

“Tenían que ponerme inyecciones, estaba internado en casa. Y para que me dejara poner el suero mi papá Gustavo me dijo que si me quedaba quietito, me regalaba un libro. Yo no leía, pero agarraba los libros. Y ahí me regaló un libro de ajedrez”, contó Herrmann en medios locales.

Las jugadas y estrategias del juego se pueden leer con números y letras que dan las coordenadas del tablero y los movimientos. Por el interés que mostraba, su mamá Juana lo empezó a acompañar a la histórica Biblioteca Sarmiento de Jáchal, donde enseñaban ajedrez.

Hoy con 23 años ya ha conocido distintos países y personalidades vinculadas a este juego de estrategia.