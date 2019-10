Omega en Canal 13 tras las amenazas de bomba: "Fue una pesadilla"

Este martes, Hugo y Alejandro Flores, músicos de la banda Omega, rompieron el silencio y hablaron sobre las cinco amenazas de bomba que recibieron durante dos meses en el local bailable La Llorona.

El ultimo hecho, ocurrió el pasado sábado 28 de septiembre y terminó en un escándalo y con la detención de Ale Flores, el baterista de la banda.

La policía, este martes, detuvo a tres personas que se encuentran bajo investigación, como los presuntos autores de los llamados que alertaron sobre la presencia de explosivos en el lugar. Los detenidos, fueron identificados como Marcos Nahuel (24) y Julio Sebastián Catalini (30) y Diego Cesar Leiva, (33), quienes serían miembros de otro boliche sanjuanino.

Tras estos hechos, los músicos de Omega, hablaron con Canal 13. “Estamos muy felices la familia de Omega, la hemos pasado muy mal, dos meses de terror, una pesadilla para nosotros, no podíamos despertar nunca, cinco llamados de bomba en la llorona a la misma hora. Gracias a dios esto terminó después de un gran trabajo de la policía”, dijo Hugo Flores.

“Cayeron detenidos los tres que hacían esta maldad. Son tres los detenidos, dicen que son de otro local bailable de la movida nocturna. Nos ha puesto muy triste hoy más que nunca que es difícil trabajar que tengamos que estar sufriendo esto es inédito. Se han comunicado artistas de otras provincias y no podían creer lo que estaba pasando. Más allá de las pérdidas económicas, era un trauma. Ahora por fin podemos volver a trabajar como hace 10 años”, contó el músico.

Por su parte, Ale Flores, dijo que “hubieron muchas discusiones, habían momentos de mucho nerviosismo, había cosas que no nos gustaba para nada. No queríamos que pase nada. Llegó un jefe de la Comisaría 2°, me dijo que lo acompañara, lo acompañé y ahí un policía me dobló la mano, me llevó detenido a la fuerza. Hay un video que un fan ha filmado que vamos a mostrar cuando nos llamen. Tengo una causa penal, donde también dice que hay lesiones, resistencia a la autoridad y yo estoy muy tranquilo. Tenemos las pruebas las cámaras de la ciudad, vamos air contra el policía, mi abogado está trabajando por eso. El me denunció que le había pegado. No quiero dejar mal a la policía por uno solo. Tenemos amigos en la policía que nos han tratado muy bien”.

“Me he sentido muy mal, he pasado horas muy feas, mis hijos llorando, no solo el policía sino también los detenidos por hacer las amenazas van a tener que pagar”, cerró el músico.

Ahora, la banda se prepara para volver al ruedo con un fin de semana cargado de presentaciones.