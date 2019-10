José Castro confió en que el Concejo no impedirá la “readecuación presupuestaria”

Este jueves los trabajadores contratados del departamento Angaco se expresaron ante el Concejo Deliberante solicitando la necesidad de que aprueben la utilización de partidas de dinero para que el departamento siga funcionando y fundamentalmente les puedan pagar los sueldos de aquí a fin de año. Entendieron que el Concejo obstaculiza esa posibilidad y al frente de esta “maniobra” lo identificaron al Concejal José Risueño.

Por otro lado el Intendente de Angaco, José Castro, explicó la necesidad de aprobar la readecuación de partidas presupuestarias para el normal funcionamiento del municipio como ya lo había hecho en otra oportunidad en Canal 13: “Hace aproximadamente cuarenta días que venimos dialogando con el concejo para llevar a cabo las tradicionales modificaciones de partidas presupuestarias sobre el presupuesto que ya fue aprobado en Diciembre del 2018 y que ha sufrido el desfasajes de la inflación”, dijo.

Castro agregó que: “Ante algunas incomprensiones por parte de algunos concejales, se viene demorando el tratamiento y negando las modificaciones de partidas que hacen al pago de haberes pero que tienen impacto e incidencia sobre el resto y normal funcionamiento de la municipalidad lleva día a día al vecino. No solamente tenemos el problemas hoy para la contratación trimestral sino que hace dos semanas teníamos el mismo problema con el pago a planta permanente y el reconocimiento del último tramo de cláusula gatillo y se viene liquidando tal cual se asumió el compromiso, esto afecta las modificaciones presupuestarias al normal funcionamiento, tan básico como comprar cloro para el agua potable, el combustible, el pago de alimentos y docentes en el caso de los CDI, estamos apelando al trabajo del concejo”, manifestó.

El intendente confió en la buena voluntad de los Concejales y que éstos piensen en la gente: “Creemos que esto va a ser tratado definitivamente para no impedir que esto se lleve a cabo. Hoy, en este caso, los 119 contratados no están prestando ningún tipo de servicio esperando la contratación correspondiente”.

“Más allá de las opiniones personales esto tiene connotación política, nosotros apelamos a la paz social, al desarrollo de las actividades en conjunto del ejecutivo y legislativo trabajando para los angaqueros, recordando que los vecinos no la están pasando bien, estamos inmersos en una crisis nacional donde al vecino le cuesta llegar a fin de mes y el municipio hace un aporte muy importante en leches para la infancia y el municipio hace una inversión muy importante, es digno de aclarar que cuando llega este momento del año todos los municipios y administración pública hace la readecuación para ejecutar de la mejor manera el último trimestre, no coincidimos en creer que vamos a hacer doscientos metros más de asfalto y vamos a descuidar a nuestros jubilados o dejar de brindar los alimentos a nuestros niños, a esta altura del año analizamos inflación y posibilidades presupuestarias lo interesante es que se tenga nota de que acá no hay problema económico o financiero el dinero está pero necesitamos la autorización para poder utilizar”, destacó.

“El consejo tiene la gran tarea de aprobar el uso de los recursos y no es tarea del concejo impedir el normal desarrollo, estamos en contacto con los concejales y espero que se trate de la mejor forma y conservemos la paz social”, cerró.