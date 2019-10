Salvó a paciente de una amputación: "Cuando vuelven a caminar, lloran"

La cirujana sanjuanina Carmen Nievas, contó detalles de la operación con la que salvó a un hombre de la amputación de sus piernas por un diagnóstico de artropatía periférica. Esta enfermedad, es cuando las arterias son muy finas y están lesionadas. En los pacientes diabéticos se dan debajo de la rodilla.

“Al ser tan finas no existe la posibilidad de colocar un stent o un by pass. El paciente empieza con isquemia, dolor al caminar, dolor de reposo o claudicante. Esto se da porque no le llega sangre a las arterias, y al no llegar oxígeno, duele, al igual que en el pecho o en el dolor cardiaco. Sentimos dolor cuando hay isquemia o infarto. Sería lo mismo en los miembros inferiores”, comentó la doctora.

“Se intenta primero la colocación de stent y by pass. Cuando no existen estas posibilidades, actualmente se indica una amputación, que puede ser desde donde le llegue la sangre. Si no hay amputación hay gangrena. Y el paciente mismo solicita a veces la amputación del miembro porque genera tanto dolor que no quieren sufrir más. El paciente siente que no hay otra posibilidad. No sabe como va a afrontar su vida después que le corten la pierna y que va a depender las 24 horas de alguien”, comentó la profesional.

Hace algunos días la cirujana, salvó a un paciente de la amputación de sus piernas y logró que volviera a caminar con un tratamiento inédito. “Jorge es gastronómico en Las Grutas y el rebaja y vive solo. Cuando le dijeron esto, fue un shock importante para él. El traumatólogo de él me conoce y me llamó, me pasó todos los informes, estudios, antecedentes y le explicamos el nuevo tratamiento que es laser transmuscular”, dijo Nievas.

La doctora, hace un año y medio que volvió al país, y desde hace un año aproximadamente, implementó este procedimiento innovador que permitió a un paciente volver a caminar. “Es un tratamiento con un láser especifico y tiene una fibra óptica, que hace como pequeños agujeritos. Se puede usar a nivel cardiaco y en los miembros inferiores”, dijo la profesional.

“Estamos más abocados a los miembros inferiores y a pacientes como Jorge, se le hacen como canaletas, y después con el ejercicio físico y la rehabilitación cardiovascular intensiva. Hacemos que esas nuevas venas se llenen de sangre”, dijo.