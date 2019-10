Como un chiquero: la UTA denuncia malas condiciones en los baños de la terminal

Este miércoles, un numeroso grupo de choferes de colectivos acompañados por una fuerte presencia de la Unión Tranviarios Automotor, reclamaron en la Terminal de Ómnibus. El objeto del reclamo fue el deplorable estado de los sanitarios que los conductores deben usar cada vez que terminan un recorrido. Por esto, desde la UTA pusieron fecha límite y, de no haber respuesta, amenazaron con asambleas y hasta posibles paros.

Es que, por ley, los colectiveros debieron reacomodar sus recorridos para usar de parador el edificio de la terminal capitalina. El problema es que, como precisan de un baño privado (por tratarse de un servicio asociado), desde Tránsito y Transporte les designaron los sanitarios utilizados por el sector de Gendarmería. Los mismos están en el playón central de circulación.

Pese a esto, los choferes denunciaron que los sanitarios no están en condiciones, tapados y hasta sucios. No hay agua para higienizarse y, para colmo, acusan que son "presionados" por la empresa para no dejar el colectivo solo en temor a los hechos de vandalismo que pueda sufrir la unidad de transporte.

Por esto, este miércoles hubo una importante convocatoria de líneas, entre las que estaban unidades de la empresa Nuevo Cuyo (con destino en Media Agua), de la Positiva, de Albardón, entre otros. Desde la UTA informaron que ya se giró el pedido a la Subsecretaría de Tránsito y Tránsito y Transporte (área desde la cual depende la terminal) y de no haber respuestas para el martes próximo, comenzarán las asambleas a las 4.30 de la mañana, produciendo demoras en el inicio del recorrido. Si esto no soluciona el conflicto, la medida podría ser peor.