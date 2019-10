La presidencia de Alberto renueva las esperanza de chilenos en San Juan

Casa de Chile no existe. Por lo menos, en San Juan, dejó de existir hace más de 3 años cuando el gobierno entrante de Sebastián Piñera decidía no poner un peso más en la provincia. Desde aquél momento, no quedó más que una casa con un cartel que nunca se removió. Con esto, se cerró no solo la puerta a la comunidad chilena sino también todo vínculo directo entre el primer mandatario chileno y las autoridades sanjuaninas, salvo por el Cónsul sin Consulado. Pero la llegada de Alberto Fernández plantea otro escenario, más optimista.

Noticias Relacionadas Sebastían Piñera felicitó a Fernández y fue repudiado en las redes

Según comentaron fuentes oficiales a Canal 13, la expectativa es tal que, por momentos, se piensa en retomar un viejo proyecto que quedó trunco en aquel entonces: cambiar el nombre de la "Casa de Chile" en "Casa de Agua Negra" o "Casa Binacional". Este cambio no solo le da un lavado de cara a la vivienda, sino que propone un refuerzo de relaciones con la cúpula mayor del país vecino, sin perder de vista que el objetivo primero es el Túnel de Agua Negra.

Hoy, con el lazo debilitado, la relación de San Juan con Chile se reduce a la alcaldía de Vicuña, o con la región de Coquimbo, espacios con los que Gobierno mantiene un lazo estrecho para no soltarle el brazo al proyecto del corredor bioceánico. Sin embargo, eso no alcanza, no si se quiere conseguir concretar el mencionado proyecto. Habiendo comprobado que la espalda de Macri miraba al oeste (y esa espalda es ancha, porque abarca deudas y proyectos truncos), la llegada de Alberto Fernández permite ver un panorama más optimista y alentador.