Ante Canal 13, Lozano reveló los secretos de la toma de la Catedral

Este jueves, el monseñor Jorge Lozano visitó Banda Ancha y brindó detalles de la reunión que mantuvo con el Polo Obrero, luego de la toma de la Catedral durante los primeros días de octubre.

"Tuvimos una reunión con ellos y conversamos sobre sus necesidades. Los planteos que ellos querían hacer a Gobierno tenían que ver con viviendas y querían que nosotros intercediéramos", señaló Lozano. El pedido de casas fue algo que trascendió a puertas abiertas aquel 9 de octubre cuando la manifestación ingresó al templo central de la provincia y amenazó con no retirarse. Pero... había más.

"Además, se habló de algunas enfermedades de las cuales no tenían forma de tratarlas, además de algunas situaciones de discapacidad desatendidas. Por esto, estuvimos tratando de ver cómo canalizar este pedido y de brindar asistencia, algo que en parte se concretó en esa reunión", destacó el arzobispo.

Otros de los temas que se barajó sobre la mesa en aquella reunión tuvo que ver con los merenderos asociados a la agrupación que realizó la toma. "Ellos sostenían que la situación económica no les permitía comprar garrafas para cocinar en los merenderos, a lo que se intercedió a través de Cáritas para que pudieran tener las garrafas. Algo que también se concretó rápidamente", explicó monseñor.

Lozano señaló que le sorprendió, en aquel momento, la metodología que tomó la agrupación. "No es que me pidieron una reunión y les dije que no, entonces tomaban la Catedral, pero bueno, yo les señalé que no era la forma", dijo.