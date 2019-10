Rancho de Pelufo: Cansados de mentiras, irán a la justicia

Hace días circulaba en algunos medios, nuevamente, la noticia de que el restaurant Rancho de Pelufo, había sido clausurado por no estar habilitado ni en condiciones. Tras esta noticia, una de las propietarias, Belén Barboza, hizo su descargo en Banda Ancha.

"No estamos notificados, es como la tercera vez que los medios hacen este tipo de publicaciones. Estamos cansados. Hemos realizado estudios de sonido y no hay ruidos molestos. Cumplimos con todas las normas. Le consultamos al juez y nos dijo que no había nada en contra de nosotros", aclaró Barboza.

Noticias Relacionadas Exclusivo: La Justicia reveló las razones para clausurar Rocknrolla

Además, la propietaria cargó contra un vecino que, entiende ella, sería el responsable de esta catarata de noticias falsas. "Esta todo propiciado por un jubilado, cuyos hijos viven al lado del negocio, pero él está siempre pendiente de cuándo se nos vencen los plazos, los trámites que tenemos que presentar y de cómo van los expedientes que nosotros presentamos", destacó la mujer.

Finalmente, la mujer señaló que esta situación de "persecución", como la define ella, ha llevado de activar mecanismos legales. "Hemos tomado medidas con un abogado por daños y perjuicios para responsabilizar al culpable. Creemos que es para darnos mala fama y hacernos perder nuestros clientes", concluyó.