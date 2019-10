Condenaron a un vecino porque su perro mató a un caniche

El juez Juan Carlos Noguera Ramos, del Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio, condenó a un hombre que es dueño de un Pitbull que atacó y mató un Caniche.

El vecino deberá pagar una multa de 8 mil pesos y trasladar a su perro a un lugar donde no sea un peligro para los seres vivos. a pagar 8.000 pesos de multa económica y trasladar el animal a un lugar que no represente un peligro para los seres vivos. Además, el juez, ordenó que un conductista canino trate al Pitbull y evalúe qué tan peligroso es para la sociedad.

Para determinar la situación judicial, el juez Noguera Ramos se respaldó en el artículo 170 de la Ley 941 del Código de Faltas de San Juan, que versa sobre “Animales Peligrosos o Sueltos”, el cual establece: “Será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta mil jus (1000 J), trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta treinta (30) días: a) El que sin estar facultado por autoridad competente, tenga animales peligrosos sin autorización o que estando autorizado no los custodie con la debida cautela y pudieran causar daño. b) El que azuce o espante animales poniendo en peligro la seguridad de las personas o cosas. c) El que en la vía pública o en lugar abierto deje animales sueltos o sin tomar las precauciones para que no causen daño, estorben o pongan en peligro el tránsito de cosas o personas. Los animales serán retirados por la autoridad competente y llevados a corralones, siendo su cuidado y alimentación a cargo del dueño. Éste deberá recuperarlo en el plazo de siete (7) días, vencido el cual el juez dispondrá su destino con fines de utilidad pública”.