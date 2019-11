Cinco escuelas sanjuaninas, distinguidas en la Feria Nacional de Innovación Educativa

Una nutrida delegación de estudiantes de diferentes escuelas de San Juan participó de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019 (FNIE), que convoca anualmente a miles de escuelas del país de todos los niveles educativos. Este año además participaron México, Panamá y Ecuador.

En la jornada de este viernes 1, se entregaron las distinciones a los trabajos seleccionados. Los alumnos sanjuaninos obtuvieron una destacada participación siendo galardonados los siguientes trabajos:

“Grandes escritores”. Escuela Perito Francisco Moreno, Nivel Primario, con enfoque en Lengua.

“El Camino de la Música”. Escuela Domingo de Oro, Tupelí, departamento 25 de Mayo, Nivel Primario, Modalidad Educación Artística

“El Deporte e inclusión”. Escuela Jesús de la Buena Esperanza de Barreal, Calingasta, Nivel Secundario.

Menciones especiales:

“MALOPRO”. Escuela EPET N°1 de Caucete, Nivel Secundario Educación Técnica Profesional.

“Calzado térmico” Escuela N°1 Rogelio Boero, Capital. Nivel Secundario Educación Técnica Profesional.

El Ministerio de Educación de San Juan, implementó el Provincial de Actualización y Capacitación 2016-2023, a través del cual los educadores se capacitan para incentivar en los estudiantes el aprendizaje por habilidades y competencias cognitivas, cuyos resultados se ve reflejados en los diferentes premios obtenidos en las participaciones que han tenido a nivel nacional e internacional.

Cabe recordar que la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019 reúne proyectos científicos y artísticos de todos los niveles, modalidades y provincias. El propósito es contribuir a que todos los estudiantes y docentes adquieran habilidades de indagación, expresión y comunicación que permitan el descubrimiento y la apropiación tanto de valores como de principios y metodologías propias de las artes, las ciencias y la tecnología. Fomentando así la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad en niños, niñas, jóvenes y docentes, adultos acompañantes y la comunidad en general.

En esta edición se presentan más de 700 proyectos escolares, reuniendo a más de 2.000 estudiantes y docentes. La Comisión de Evaluadores, estuvo compuesta por docentes de todo el país que seleccionó los proyectos que fueron distinguidos.

A continuación el detalle de todos los proyectos que presentó la delegación de San Juan:

Cuando la tierra tiembla

Familia escuela entorno saludable

Todo comienza otra vez

El camino de la música

Emprendimiento económico

Dulce para diabéticos

Yo estoy # vos podes!!-

Una sonrisa sana

Grandes escritores

Utilizando el sol me baño mejor

Paisajes de mi pueblo

La línea del tiempo como un recurso de la 2030

El deporte e inclusión

Reciclemos

Rueda de divisibilidad

Tarjetas de papel plantable

Seguridad vial y la falta de infraestructura

Wifi, ¿peligro?

“Sabrina, una historia no contada”

Ambiente con aroma a café

Transforminers

Cerveza de algarroba: Aloja

Colores de la naturaleza

Piano led

San Juan y minería

Control numérico computarizado

MALOPRO-

Minería QR

Dando vida a la tierra

Calzado Térmico

Pop Up: Un Mundo Mágico

Esculturas y algo más!!