Alejo recibió la máscara especial para seguir viviendo

El desesperado pedido de Sonia para su hijo, quien necesita una máscara especial para seguir viviendo, se hizo realizadad. Alejo es un nene sanjuanino que sufre apnea del sueño y necesita un elemento que es vital para dormir. Tras estar 4 meses internado en el hospital Rawson, recibió la máscara por parte del Estado provincial y pudo recibir el alta. "A fines de octubre le dieron el alta y afortunadamente salió todo bien y podemos estar en casa", contó Sonia.

La mujer recibió un llamado desde el Centro Cívico, en la cual le informaron que les iban a dar los elementos para que pueda volver a casa. "Gracias a Dios se adaptó bien a la máscara. Ha retomado su vida normal. Va hasta el fondo, corre, juega con agua, va a la vereda", relató la mamá. A la máscara, la cual sale unos $11.000, Alejo la va a poder usar de por vida. "Es una alegría total, está hermoso y estoy descansado ahora. Me recibieron con los brazos abiertos tanto mis familiares como mis vecinos", destacó.

La lucha de Alejo no termina aquí: ahora necesita refaccionar la pieza para él, que es adobe y cañizo, y debe ser de material y reempplazar el techo para que no haya polvillo porque eso le afecta. "Es un lugar que debe estar limpio permanentemente", agregó Sonia, quien resaltó que todos los méicos se han portado muy bien. "Por ahora no pudo ir a la escuela proque no tengo para la SUBE pero el año que viene va a ir", concluyó la madre.