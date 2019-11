Melani: la embajadora de Santa Lucía que vende rosquitos desde los 15 años con mucho orgullo

Con la nueva denominación de “Reina” a “Embajadora” se busca que las chicas que representan a sus departamentos muestren todas sus cualidades, independientemente de su belleza física. Una de las nuevas representantes, Melani Vila, destaca por su incansable voluntad de superación y trabajo.

“La verdad que una confusión de muchas emociones, sobre todo alegría y conmoción al cumplir un sueño que ya venía anhelando hace bastante” Contó la nueva representante de Santa Lucía, en diálogo con Canal 13, sobre el momento en el que fue electa. La joven dijo que ya había participado con anterioridad del certamen, pero nunca había sido seleccionada. Esta vez, la suerte estuvo de su lado.

Melani contó cuales son los requisitos que a su parecer, deben estar en una Embajadora: “Ser una mujer idónea, tener distintos proyectos para poder ayudar, sobre todo eso”.

También dijo algunas de sus pasiones, como la repostería, la cual llevó a la práctica cuando comenzó a vender rosquitos caseros desde los 15 años, para poder financiarse sus estudios y en su día a día. “Pensé: como no hacerlo con el departamento en el cual me he criado y compartir lo que tanto me hace feliz a mí con los demás y vendiéndolos para contribuir con mi situación económica” Relató orgullosa de su trabajo.

Aunque no todo es color de rosas. Melaní contó que en sus comienzos había gente que no veía bien el hecho de que vendiera sus productos: “Lo veían un poco como si fuera de primera necesidad. El solo hecho de salir afuera y vender rosquitos o vender algo ambulantemente por la calle, todos lo ven como si es de primera necesidad, o que estás ahí al límite de lo económico.” Pero la joven salió adelante a pesar de las críticas y continuó orgullosa con su emprendimiento: “Lo hacia porque me gustaba y para contribuir en lo económico.” Finalizó