Atropelló a una bicicleta frente a Casa de Gobierno y se dio a la fuga

Aproximadamente a las 3 de la mañana del sábado, un vehículo atropelló a una bicicleta que circulaba en inmediaciones de Casa de Gobierno, en calle Paula Albarracin de Sarmiento entre Avenida Libertador y calle 25 de Mayo.

Según fuentes policiales, el hombre, que hasta el momento no fue identificado, se encuentra fuera de peligro. No obstante, no lograron dar con el conductor del automóvil que impactó contra el ciclista.

Una publicación en Facebook da a entender que el culpable del choque podría haber sido el conductor de un Peugeot 206 o 207, de color blanco. En este posteo, la persona que lo publicó pide que se identifique y que se presente en la Comisaría 4ta, para que los cargos por el suceso sean menores. Al parecer, la víctima del atropello sería ahijado de quien publicó esta denuncia en redes sociales.

En el hecho intervinó personal de la Comisaría 4ta. El personal de esta dependencia sigue buscando al responsable del acontecimiento