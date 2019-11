El desesperado pedido de una madre por su hijo perdido en San Juan

Gladys Pereyra dejó todo en su casa de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, para venir a San Juan este fin de semana, en busca de su hijo, de quien tuvo la última noticia el 18 de septiembre. Desesperada, la mamá acudió a Canal 13 San Juan para hacer pública su situación, con la esperanza de que el joven aparezca sano y salvo.

La mujer se presentó este domingo. "Yo vine, llegué como a la una y media de la tarde acá, viniendo a buscar a mi hijo, que se llama Wilson Ramón Gamarra. Él había venido acá en abril, con una persona, una chica, que no sé si es novia o amiga. Pero siempre tuve contacto con él desde que vino, hasta en septiembre 18. Después de eso nada hasta ahora", explicó Gladys.

"Yo llamo y no me sale ese número, le escribo y ni recibe. Su hermana, su hermano le escriben por Instagram, por Face, y nada. Entonces me preocupo mucho por él, si está acá, si le pasó algo", continuó la mamá.

Explicó que Wilson tiene 23 años y que antes vivía con ella en Buenos Aires. Por lo que sabe, la chica con quien viajó el joven es sanjuanina. Pero su partida no fue anunciada al momento de ocurrir.

"Él no me dijo nada. Me enteré por los conocidos y por su hermana. Es lo que me cuentan, que iba a venir con la chica, a trabajar acá. Me dijo que había conseguido trabajo en una peluquería", relató Gladys.