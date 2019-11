La peor estafa: casi le arruinan el cumpleaños de 15 a su hija

El esfuerzo que se realiza para poder festejar el cumpleaños de 15 de una hija es enorme. Lamentablemente, algunas personas intentan aprovechar la ilusión de las familias que desean cumplirles el sueño a sus pequeñas. Tal es el caso de Silvana Bustos, quien sufrió en carne propia la estafa que casi destruye su esperanza del festejo ideal. Afortunadamente, con ayuda de familiares y amigos, logró festejar la fiesta de su hija “a todo trapo”.

Silvana contó a Canal 13 la estafa que sufrió de parte de Natalia Maradona, esta organizadora de eventos que se encuentra detenida por haber robado dinero de otras personas que armaron fiestas con ella. La mujer comentó que le robaron $50.000 que había juntado con muchísimo sacrificio y esfuerzo para pagar el catering de su hija: “"A fines de octubre la contacte para ir viendo y no la encontraba, le llamaba por teléfono y no me atendía, fuimos a su domicilio y no estaba"

Afortunadamente, si bien Silvana perdió el dinero que le entregó a Maradona, logró organizar los festejos para su hija: "Gracias a mi familia, gracias a ellos he podido hacer el cumpleaños por qué no lo podía postergar. Mi hija la paso bien, todos la pasamos muy bien"

Por último, Bustos comentó que continuará hasta las últimas consecuencias para que la estafadora pague lo que cometió: "Tengo que buscar un abogado para ver cómo sigue todo esto. "Lo que más me duele fue que esta mujer jugó con la ilusión."