Llegó a San Juan el instituto que convocó Alberto para el observatorio del hambre en argentina

"Iniciamos con este indicador en el año 2011 en el conurbano bonaerense, y después avanzó sobre distintas provincias. Empezamos cuando alguien dijo en que se podía comer con 6 pesos por día. Ahí decidimos relevar los barrios populares buscando la variación de precios", señaló Rudnik. Esto implica un trabajo arduo sobre varios puntos de cada barrio, algo que les aporta un dato más que importante. "De esta forma nos dimos cuenta que estamos ante una situación concreta en este aspecto, situaciones particulares que nosotros entendemos como un aporte a la sociedad civil complementario a los valores de los productos que trabajan desde Nación y desde la provincia", aclaró.

Al estar distribuido en cada provincia de la Argentina, el ISEPCI obtiene datos realmente valiosos de los 57 productos de la canasta básica. "Nosotros obtenemos datos sobre la salud nutricional. Tenemos 25 mil chicos en 14 provincias, y la malnutrición que prevalece es el sobrepeso y la obesidad, esto viene de la mano de que se encareció la carne, la verdura y la leche, lo que genera menos consumo", indicó el especialista.

Noticias Relacionadas Inflación: los alimentos subieron menos en San Juan para frenar la caída de ventas

Finalmente, Rudnik habló sobre su relación con los gobiernos presidenciales. Dijo que cuando estaba la presidencia de Néstor Kirchner, lo tildaban de derechista aunque fue una "época de oro". "Hubo quita de deuda, se generó una autonomía del frente al Fondo Monetario, se le dijo no al Alca, nos metimos de cabeza", señaló. Posteriormente, la era Cristina pintó otro panorama. "Allí el dialogo fue más difícil porque tenía una política muy sectaria y agresiva, levantábamos banderas pero sin lineamientos porque no teníamos posibilidad de discutirlos. Si no aceptábamos la condición éramos agredidos", señaló.

Hoy, convocados por Alberto Fernández, el ISEPCI junto a otras dos instituciones formarán el organismo de monitoreo por el cual se controlará que los precios en las distintas líneas de ventas se cumpla para poder llevar a cabo la ofensiva contra el hambre.