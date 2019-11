Testimonio: El flagelo de una mamá que hace 8 años lucha por ver a sus hijos

Por la tarde del miércoles en San Juan, padres victimas de falsas denuncias marcharon para pedir justicia y mayor celeridad en la resolución de las causas. En ese marco, Erica Aranda, una de las manifestantes, contó su historia a Canal 13.

“Esto es un flagelo, fui víctima de una falsa denuncia con mi marido. El padre de mis hijos nos denunció por abuso sexual y corrupción de menores, eso entró en el Quinto Juzgado de instrucción. Apenas estuvimos ocho meses y medios privados de nuestra libertad y después salió falta de mérito firme en 2012. En 2015, hicimos un movimiento mediático, y la jueza resolvió el sobreseimiento, pero como apelaron, la causa durmió un año en Cámara y le dieron nulidad al sobreseimiento por mal desempeño del juez”, contó la mujer.

Aranda, dijo que “está comprobado que no hubo delito. Desde el 2016, la causa, esta con urgente resolución en el Primer Juzgado de Instrucción, cosa que todavía no resuelven, nos tienen a las vueltas. Entonces, al no resolver la parte penal, la jueza de menores, María Julia Camus, nunca me permitió ver a mis hijos. Solo al momento del sobreseimiento, nunca quiso poner una psicóloga del Estado, siempre permitió los informes de la psicóloga pagada por el padre”.

“Recibí hasta el mes pasado denuncias falsas. Lo único que he sabido en 8 años es a que colegio van mis hijos y me dieron el derecho a la información, que es ir a la escuela una vez al mes para ver el rendimiento académico de ellos”, comentó la mujer.

“Mi hijo mayor es discapacitado. Ahora seguimos recibiendo denuncias falsas de que nos metemos a la escuela, pero otra vez me he ligado una medida cautelar de prohibición de acercamiento”, dijo Erica Aranda.

“Lo único que sé de ellos es lo que me dice la gente que los conoce. Voy todas las semanas al Primer Juzgado de Instrucción para que resuelva, me dicen que está listo hace dos años y no pasa nada. La jueza de menores tampoco hace nada y siguen pasando los años. Ni Dios me puede devolver los ocho años y medio que se han robado de mis hijos”, sostuvo la denunciante.

“La alienación parental existe, esto pasa con las personas que se separan y empiezan a hacer falsas denuncias. Esto tiene que frenarse”, concluyó la mujer.