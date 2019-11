Por una falla en una estación transformadora, varios sanjuaninos se quedaron sin luz

Este sábado pasado por agua también tuvo el condimento que por algunos minutos muchos sanjuaninos se quedaran sin suministro eléctrico. Según contó Sergio Gurgui, directror de prensa y comunicaciones de Energía San Juan, a CANAL 13, el motivo delc corte fue una falla en la Estación Transformadora Pueyrredón que se encuentra cerca a la zona de la Terminal de Omnibus de capital. Además Gurgui sostuvo que todavía se investiga el motivo que produjo la falla, porque no debería tener relación con las precipitaciones que se dieron durante la madrugada y primeras horas de la jornada. Por otro lado acotó Gurguí que posiblemente algunos usuarios puedan estar sin luz hasta el mediodía de este sábado.

Pasadas las 10 de la mañana varios sanjuaninos de Capital, Chimbas y Santa Lucía, comenzaron a registrar cortes de luz en sus casas y negocios. También se vio afectado el alumbrado público y los semáforos. Si bien los cortes no fueron prolongados, apenas unos minutos, lo que llamó la atención fue que en el lapso de media hora se cortó al menos tres veces. Con respecto a esta situación Gurgui explicó que lo que pasó es que la falla se dio en una sola lìnea de la estación.

Por último Gurgui comentó que hasta que no se repare la línea afectada no se podrá conocer verdaderamente cual fue el motivo que hizo que la linea fallara, pero aclaró que el resto de la estación trabaja con normalidad. Cabe recordar que esta estación transformadora Pueyrredon es relativamente nueva, ya que fue inaugurada en 2011 y cuenta con un sistema para ser operada a distancia a través de fibra óptica. Con respecto a la cantidad de ususarios afectados todavía no se había podido calcular por parte de la empresa.