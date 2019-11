Preocupante: solo 3 de cada 10 mujeres víctimas de violencia hacen la denuncia policial

Solo 3 de cada 10 mujeres que sufren violencia hacen la denuncia policial en San Juan, según se desprende del informe oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, dado a conocer este lunes en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según esa estadística oficial, en el primer semestre de 2019 se registraron 2.823 casos, que fueron abordados por el Estado. Solo el 36% terminó en una denuncia policial, concluyendo los especialistas que la inmensa mayoría de las víctimas opta por evitar esa instancia, posiblemente por temor a represalias peores de parte de los agresores.

De los 2.823 casos registrados en los primeros seis meses del año, 2.129 fueron nuevos y 694 reincidentes. Además, el 75% de las víctimas se encuentra en las etapas de juventud y adultez joven, coincidiendo con la edad reproductiva de las personas. El 25% restante se distribuye entre los 40 y más de 60 años. El 98% de las víctimas tuvo algún grado de educación formal, desde escolaridad primaria hasta estudios universitarios.

Casi 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género manifestaron no tener ingresos propios, por lo cual la variable económica se torna una debilidad en estos casos de abuso de parte del agresor.

Entre los violentos, 7 de cada 10 tiene ingresos económicos, con lo cual queda demostrado el nivel de desigualdad laboral que todavía impera y que genera el caldo de cultivo para ese tipo de violencia vinculada a la disponibilidad de recursos.

En el 49% de los casos registrados oficialmente, la situación de agresión corresponde a las relaciones donde existe un vínculo de pareja; le sigue con un porcentaje menor 29% el rango ex pareja. Un 4% y un 2% corresponde al rango novios y ex novios respectivamente, siendo un porcentaje bajo. El 57% de las víctimas no convive con la persona agresora. Resulta también significativo que un 43% del total, sigue conviviendo con la persona agresora.

El 42% del total de casos denunciaron violencia psicológica. En segundo lugar, se encuentra la violencia psicológica y física con un 40 % del total. El porcentaje que sigue en tercer lugar, es el de la violencia psicológica y económica, que se encontró en un 9 %, y la violencia psicológica, económica y física, registró un 7 % del total. El 2 % restante, se distribuye entre las violencias psicológica, física y sexual, y psicológica, física, económica y sexual.

En esta nota se adjunta el documento original con toda la información oficial en detalle.