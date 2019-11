La Juventud Israelita busca a los chicos del video nazi

El coordinador de la Juventud de la Sociedad Israelita de San Juan, Mariano David Aguilera Savatsky, emitió un comunicado a través de redes sociales para hacerles una invitación:

"Quiero hablar un poco de lo que fue este fin de semana movido para la comunidad judía de San Juan y para la Escuela Modelo con respecto al video. No creo en lo que dice la profesora cuando dice que se sacó de contexto, tampoco creo que fue una sátira, ya que en mi opinión, con este tema NO SE JODE. Pero tampoco creo que los alumnos tengan la culpa. La gente se equivoca, se disculpa.

Aprendamos a disculpar. Aprendamos a diferenciar odio con ignorancia. Aprendamos a que el fuego no se combate con fuego. El odio no se combate con odio. La ignorancia no se combate con ignorancia. El fuego se combate con agua. El odio se combate con amor. La ignorancia se combate con educación. “EL ARMA MÁS PODEROSA DEL MUNDO ES LA EDUCACIÓN”, dijo Nelson Mandela.

Invito a que todos aprendamos a disculpar, a educar, a amar. Nadie gana nada diciendo que uno es antisemita, que el otro no entiende el humor negro. Dejemos de dividir, aprendamos a unir. Dejemos los comunicados diplomáticos, y hablemos como personas civilizadas. Invito a los cuatro chicos de la Escuela Modelo del video a realizar una actividad en conjunto.

Los invito a hablarnos, sanarnos, educarnos y sobre todo, a escucharnos. No debe ser fácil para ustedes lo que pasó ni mucho menos para nosotros. Pero ambos sabemos que el odio no lleva a ningún lado. Si conocés a alguno de los chicos del video, mandales este mensaje y que se comuniquen conmigo al 2645044523. Gracias por leer".