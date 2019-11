La conmovedora campaña por las personas en situación de calle

A través de su Proyecto Águila, Vivi Fornés brinda una cama donde pasar la noche, un plato de comida y hasta una ducha caliente, a hombres en situación de calle, desde hace un par de años. Y desde ese lugar, la activista solidaria inició una campaña para visibilizar en San Juan el Día de Mundial de la Persona en Situación de Calle. Y lo hizo a través de redes sociales, con un conmovedor video suyo, más una galería de fotos donde los protagonistas piden desde trabajo, hasta una segunda oportunidad de reencontrarse con sus familias.

Efectivamente, el 28 de noviembre es el Día Mundial de la Persona en Situación de Calle y el objetivo es visibilizar esta realidad que viven millones de seres humanos en todo el planeta, a menudo sin ser siquiera tenidos en cuenta por el resto de la sociedad. "Vivir en la calle no siempre significa que no tengas casa, significa que no tenés hogar. Vivir en la calle no significa que no tengas lazos sanguíneos, significa que no tenés familia", dijo Vivi en un video que también divulgó por redes.

"Invito que cuando veas a una persona viviendo en la calle, por favor no lo juzgues. Porque el que vive en la calle tiene una infinidad de situaciones traumáticas y muy dolorosas que no pudo superar. Abusos, violencia, abandono, adicciones. Personas que nunca tuvieron la posibilidad de una vida mejor. Personas que son NN", continuó.

"La mayor carencia que podemos tener cualquier ser humano es la falta de amor", concluyó la voluntaria. Entre otras campañas, Vivi lanzó una por el DNI de "El Tapita", un conocido residente del Refugio Águila, que pudo aprender a leer y a escribir en una escuela nocturna y que encontró contención precisamente ahí con Fornés y su grupo de colaboradoras.

Mirá la galería de imágenes, con las historias y los pedidos.