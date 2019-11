“No hay novedades” sobre los módulos alimentarios para San Juan

Este viernes, el intendente electo de Pocito y actual ministro de Desarrollo humano, Armando Sánchez, pasó por Banda Ancha y se refirió a las políticas alimentarias, y la demora en el evío de módulos alimentarios por parte de Nación.

Sánchez, se mostró preocupado porque el gobierno Nacional, aún no envió los módulos alimentarios correspondientes tras la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria en el país. “Dijeron que sobre fines de noviembre mandaban el dinero de la ley emergencia alimentaria y todavía no llega. No hay novedades. No nos están respondiendo el teléfono. En esta fecha pensamos tener el refuerzo para repartir a los municipios y las ONG, y no han llegado”, señaló el funcionario.

Armando Sánchez en Banda Ancha

En este sentido, dijo que una vez que lleguen los módulos alimentarios, serán distribuidos primero en los municipios y luego en las ONGS. Los municipios que continúen con los mismos intendentes, recibirán los módulos antes del 10 de diciembre y los que renueven intendente, recibirán después del 10.