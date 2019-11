Calingastinos desmienten que les ofrecieron trabajo en la cosecha

Desocupados de Calingasta desmintieron que les ofrecieron trabajo en la cosecha de ajo, ya que no han recibido ninguna propuesta al respecto. "Dicen que somos vagos pero nosotros no tenemos ningún plan, solo nos dieron una ayuda de $3.000 durante dos meses", manifestó uno de los vecinos que pide trabajo, Leonardo Medrano.

En este sentido, expresó que a las movilidades que trasladan personal foráneo no se les permite el paso de ninguna manera por Ruta 412 porque ellos no están recibiendo ningún tipo de respuesta. "Las empresas que vienen son las que van al Parque Solar y a la perforación en Casposo. Nos preguntan por qué el corte es contra ellos y les respondemos que nosotros somos del departamento y que no nos dan trabajo", explicó.

Medrano dijo que lo que quieren es que el Gobierno les dé una respuesta concreta. "Siempre nos han venido a hablar pero no nos han dado nada. Debe haber algún artículo como en Iglesia para que nos den trabajo a la gente del departamento", detalló. Aseguró que ven que se hacen veredas por ejemplo y que no es mano de obra de Calingasta.