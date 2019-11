Embajadora trans polémica en Canal 13: "Me encontré con un jurado religioso"

Luego de hacer su descargo en las redes, Barby Pacheco, la joven trans que participó en la elección para ser Embajadora del Sol en el departamento Sarmiento, tiró toda la pólvora en canal 13. "La gente de mi departamento no podía creer que el jurado votara de esa forma", señaló la ex candidata.

Pacheco quedó en segundo lugar, por debajo de la ganadora Celeste Sánchez, algo que para ella no es correcto. "La gente se acercaba, directivos, gente de la municipalidad que nada tenía que ver con el jurado, yo sentí que había discriminación", aseveró. Por otro lado, la participante identificó el problema: "Me encontré con un jurado religioso, que no era profesional, creo que tenía las cualidades para ser representante de mi departamento".

Finalmente, Pacheco reflexionó sobre esta experiencia: "A partir de esta elección la vida de algunas personas va a cambiar, se van a animar, que se aplique el respeto y los valores principales que las personas debemos tener, creo que nuestros dirigentes deben reconocer eso".