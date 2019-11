Intimaron a las empresas a no "perseguir" a los choferes a través del GPS

La subsecretaría de Tránsito y Transporte y los gremios de los colectiveros se reunieron para debatir algunas propuestas en pos de mejorar el servicio y de evitar accidentes. Uno de los puntos tiene que ver con el uso de teléfono celular arriba de la unidad. "Solo se tiene que usar cuando el coche está detenido, no para controlar a los choferes", señaló Héctor Maldonado, secretario general de la UTA, en rueda de prensa.

Es que, por el uso del móvil aumenta las posibilidades de generar accidentes. El tema es cuando el chofer debe responder a los llamados de la empresa, algo que por relación de dependencia no puede evitar. "Se ha intimado a las empresas van a comunicarse o a mandar mensajes solo cuando el chofer este detenido, algo que pueden ver por el dispositivo GPS", señaló Maldonado.

Por otro lado, el uso del GPS plantea también un "control" más estricto sobre los horarios, algo que las empresas ejercen para que el chofer cumpla con los tiempos. "Las empresas están intimadas a usar el aparato GPS solo para lo que fueron creados y que es para saber por qué se detuvo el vehículo", aseguró el secretario general de la UTA.

Durante la reunión se tomó en cuenta el tema distancias. Desde los sindicatos creen que debe cambiar la concepción de "media distancia" para algunas líneas como es el caso de Caucete. "En este caso, nosotros pensamos que se debe contemplar como línea urbana, y con esto se le deben aplicar las mismas políticas. Son solo 30 kilómetros, no así como es el caso de Jáchal o Iglesia", dijo Maldonado.

Finalmente, los sindicatos pidieron que la justicia actúe sobre todas las partes cuando hay accidentes y no solo sobre el chofer, algo a lo que están acostumbrados. "No queremos riesgo sobre la vida de choferes, ni de terceros, pero sobre todo no queremos poner en riesgo la fuente de trabajo. Cuando hay accidentes, lo primero que hace la justicia es inhabilitar al conductor, no lo vamos a permitir", concluyó el referente.