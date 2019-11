Sin ley: El ECO trabajará a medias este jueves

Este jueves 7 de noviembre, no habrá servicio de Estacionamiento Controlado ni Playa de Remoción en Capital. Así lo informaron desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El motivo, es que el personal está invitado a participar de un taller de capacitación y por esto no podrá asistir a sus puestos de trabajo. Pero ojo, no será durante todo el día.

Es que, el ente municipal anunció que comenzará con el "Taller de Anfitrión Turístico", enmarcado en el Programa Provincial de Formación Turística. Por esto, los trabajadores del ECO y removedores solo trabajarán este jueves hasta las 8.30. Posteriormente, retornarán a sus puestos de trabajo a las 14 horas. En la tarde, el personal comenzará la capacitación a las 15 y durará hasta las 17.30, mientras que el personal retomará sus actividades a las 18 hs.

Esto permitirá que durante estos periodos de tiempo no se deba abonar por ocupar el estacionamiento, pero mucha atención porque superado el horario el vehículo quedara en estado de infracción si no se realiza el pago.