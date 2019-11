Auditoría en UDAP: Lucero cambió el abogado que compartía con Graciela López

El secretario general de UDAP, Luis Lucero, confirmó a Canal 13 que cambió de representante legal en la causa de la Auditoría en el gremio docente. Anteriormente, Lucero, compartía al abogado Daniel Persichella con la ex secretaria del gremio, Graciela López. Sin embargo, decidió despegarse de su defensa.

Ahora, el defensor del secretario general de UDAP es Miguel Dávila Saffe. Lucero, se encuentra procesado por irregularidades en los aportes patronales a la AFIP o retención indebida de tributos.

“Estábamos unificados bajo la tarea de un abogado penalista que yo entendía que no podía compartirlo con la ex secretaria general. Por lo tanto, ahora tengo abogado propio, el doctor Miguel Dávila Saffe y, de esta manera, estamos mostrando un camino diferente de lo que nosotros queremos, no queremos mezclar los tantos. Si hay una auditoria tengo que tener una diferencia que en principio empieza desde el mismo abogado”, sostuvo Lucero.