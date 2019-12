El exilio devino en amor: la emocionante historia de un venezolano en San Juan

Luego del estallido social en Venezuela, una gran cantidad de venezolanos comenzaron el exilio en distintos puntos del país, entre ellos San Juan. Lejos de las grandes urbes, como Capital Federal, Rosario o Mendoza, la provincia ofrece algo que a muchos les cuesta explicar. En este marco, Jorge Ostos es un escritor venezolano que prefirió la provincia para radicarse luego de escapar del torturante clima de tensión que se vive en el país del norte de Sudamérica.

"Ha sido una experiencia maravillosa, mi esposa y yo estamos muy enamorados de San Juan y esa particularidad que destaca al sanjuanino que es su manera de hablar, su amabilidad y su hospitalidad", señala Ostos a Canal 13, al momento que compara esta característica frente a otros provincianos del país: "Diremos que el resto no son tan hospitalarios".

El sentir ser "extranjero", para Ostos, es una sensación extraña que es difícil de desaparecer. "Mi familia y yo la tenemos aún un poco, no se puede comparar con los primeros meses que estuvimos acá, porque uno la siente en la tonada, las expresiones, que se ve reflejado en el -no sos de acá, de dónde sos?-, que hace que sientas que no eres de acá", destaca entre risas el escritor.



LA PASIÓN HECHA TINTA

Jorge Ostos llegó de Venezuela hace algunos años y es escritor. Asentado ya en la provincia, Ostos volvió a retomar su pasión por la escritura y presentó una obra de producción propia: "Lucas, el retrato de un suicida", una novela psicológica basada en la delgada línea que divide la búsqueda de sentido y el suicidio. "Es una introspección de la persona, el monólogo, el flujo de conciencia, todo lo que sucede dentro de la mente de la persona", señala el literato.

Esta obra, está disponible en Amazon, mercado libre o a través del mismo escritor vía Facebook. "Es una novela bastante trágica pero al mismo tiempo muy reflexiva, buscando una solución para esa tragedia que es el suicidio", concluyó.