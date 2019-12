Abandono de ataúdes en Trinidad: intimaron a la empresa por los olores nauseabundos

Este jueves, por el caso de los féretros y el mal olor en Trinidad, el juez de Faltas de Capital, Enrique Mattar, informó que intervino e intimó a la empresa para que retire los ataúdes del lugar y desinfecten. “El expediente no lo tengo. Hablé por teléfono con el comisario donde me explicó que hay malos olores de un féretro, probablemente un cadáver. Habían hecho una consulta a los juzgados penales ya que estaban sorprendidos por la situación”, comentó el juez.

“Tome la intervención mínima que era intimar a la empresa para el retiro del féretro, del cadáver y evitar el mal olor que al parecer se logra con el congelamiento, a desodorizar los lugares y limpiar. Siempre achacando a la empresa que es la que podía tomar cartas sobre el asunto o los familiares”, explicó.

Mattar, aseguró que “no tengo más información y no tengo el expediente. No sabemos si los jueces penales están interviniendo por un posible delito. Solo he intervenido telefónicamente”, detalló el funcionario.

Según explicó el juez de Faltas, “los malos olores, sean de cualquier causa, caen en una contravención. Hay un artículo específico que lo dice y por eso me animé a tomar intervención. Tal vez el hecho sea más grave o se reduzca a un problema de no corrección y termine en multa de quien corresponda, sea familiares o empresa que haya cometido la infracción”.

Durante la jornada del miércoles, vecinos de Trinidad, denunciaron que en un domicilio, ubicado en avenida España 935 sur, dejaron féretros que emanaban olores nauseabundos.