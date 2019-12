Investigan si la OSP está quebrada

Daniel Gimeno, nuevo interventor de la Obra Social Provincia, manifestó que están haciendo una transición ordenada con Javier González, algo que no ha sido fácil en estos tiempos. "Inmediatamente trataremos de hacer un diagnóstico realista", sostuvo.

En este sentido, destacó que lo más urgente posible tomará las riendas de la situación, pero no cree que la Obra Social esté quebrada. "Como aún no tengo la información, me voy a nutrir en los próximos días para mejorar lo que haya", afirmó.

Noticias Relacionadas El Colegio Médico pidió rescate frente al azote de la crisis nacional

Y agregó: "Lo que sí es un hecho es que esto no es una empresa que se pueda concursar y cerrar las puertas, acá 150.000 afiliados que las 24 horas del días y los 365 días del año necesitan de una prestación médica y vamos a trabajar en ese sentido".