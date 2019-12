Llanto, dolor y justicia por Nahuel

Familiares y amigos de Nahuel Chávez, quien fue atropellado el pasado 12 de abril por Franco Galdeano, en Ruta 40 y Calle 9, Pocito, pidieron nuevamente justicia en la plaza de Pocito.

La hermana del joven, Cecilia Chávez, habló con Canal 13 y pidió justicia. "Es nuestra cuarta marcha, sin ninguna respuesta de la justicia. No ha tomado consciencia el causante del accidente que sigue manejando impunemente subiendo fotos a las redes, manejando con latitas de cerveza en la mano. No toma consciencia y en cualquier momento puede haber otra tragedia", comentó.

"Un vehículo es un arma y en manos de un inconsciente hay muchas vidas en riesgo. La justicia es lenta, e injusta, porque proteje a los victimarios y a las víctimas las deja desamaparadas. No hay condenas en las que se pueda decir que se hizo justicia, que esa muerte no fue en vano o que el culpable este cumpliendo una condena. No hay esas leyes que nos permitan tener paz y poder llorar a nuestros seres queridos en nuestra casa. Ya que nos arrebataron tan injustamente la vida de un ser querido, y no tener que estar pidiendo justicia, cortando calles, no hay necesidad", indicó Cecilia.

La hermana de Nahuel, dijo que "merecemos ser escuchados, no puede ser que una persona que roba un kilo de pan tiene una condena, pero un homicida, que mata a una persona, no. Como a mi hermano, que este chico, Franco Galdeano, salía de la estacion de servicio a toda velocidad y lo embistió de manera alevosa y en su declaración dice que no lo vio. No entendemos por qué tenemos que estar acá. Tenemos derecho a la justicia".

Por su parte, la mamá de Nahuel, Rosa Díaz, se exprresó muy angustiada ante la falta de justicia y el dolor de perder a su hijo de esta trágica manera. "Solo entiendo que extraño a mi hijo. Él no merecía este fin, tenía muchos planes, muchas ganas de vivir, amaba a sus hijos, tenía muchos amigos, no me parece justo", comentó.

"Mi corazón está roto. Alguien me habló del Evangelio que llamaba el perdón, yo no quiero venganza, quiero justicia. Pero más allá de eso, ¿quién me devuelve a Nahuel? Yo día a día lo espero. Él venía su bicicleta, escuchó su voz miles de veces. Él fue cremado y lo tengo en mi casa. Mucha gente me dice si eso me hace bien y si, de alguna manera lo siento cerca. No entiendo de leyes y no me interesa, porque la justicia del hombre nunca va a ser la justa y la necesaria. Yo solo quiero volver a verlo y me golpea la realidad", relató.