Más de 3000 sanjuaninos perdieron su pensión por invalidez en los últimos 4 años

Este miércoles, el director de discapacidad de San Juan, Gastón Díaz, informó que más de 3 mil sanjuaninos perdieron su pensión por invalidez durante el gobierno de Mauricio Macri. “En los últimos 4 años, según los datos oficiales, más de 3000 sanjuaninos han perdido el beneficio de la pensión por invalidez”, sostuvo el funcionario.

Ahora, esperan poder recuperar los beneficios y celebró que el área de discapacidad de San Juan, volverá a depender de Desarrollo Social de la Nación y dejará la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Estamos teniendo algunos contactos. Aun no se decide quién va a ser el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad que ya no pertenece al ámbito de Desarrollo Social, ahora pertenece a Secretaria de Presidencia. No obstante hemos tenido contactos vía telefónica con los posibles directores ejecutivos”, comentó Díaz.

“El área de pensiones, no va a depender más de esta Agencia Nacional de Discapacidad sino que vuelve al ámbito de Desarrollo Social. Es un cambio positivo y esperamos regularizar estos cuatro años que las personas con discapacidad han sufrido las políticas nacionales”, indicó.

“En los próximos días vamos a tener novedades al respecto y estaremos viajando a Buenos Aires para interiorizarnos y comenzar esta nueva etapa de trabajo en conjunto”, sostuvo el director del área en San Juan .