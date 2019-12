Baile, miedo y paranoia: las docentes cauceteras temen por sanciones "para todas"

Luego de transcender un polémico audio donde una de las docentes cauceteras que grabó el baile del juguete sexual pedía disculpas, trascendió otro en el que una maestra que no estuvo presente alertó de posibles sanciones incluso para las que no estuvieron participando.

Es que, la polémica se generó dentro de la institución cuando un grupo de maestras decidió despedir el año con una fiestita que se tornó escandalosa, sobre todo para el Ministerio de Educación.

"¿Se dan cuenta que si no salen las caras en el video, nos van a sancionar a todas? Incluso a las que no estuvimos ahí porque nosotros no estuvimos en el momento del baile, nos van a sancionar a todas. Entienden la gravedad?", señala una de las docentes que se suma a esta polémica.

Esperan graves sanciones por parte del ministerio.