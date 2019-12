Graves daños: Así sufren las personas con autismo por la pirotecnia

Marina Aldeco de la Asociación Civil Pascua que ayuda a personas con autismo, se refirió a las graves consecuencias que provoca la pirotecnia a las personas con autismo.

“Estamos con la campaña de menos ruidos más luces. Pidiendo a la gente que no venda y no compre pirotecnia sonora. Los chicos con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, entre los problemas sensoriales que tienen. Escuchan más fuerte que los demás y no pueden hacer una selección de todos los sonidos que se escuchan en el mismo momento. Ellos escuchan todo con la misma intensidad. Reciben el efecto de toda la pirotecnia junto, más los sonidos externos. Esto les afecta mucho y algunos chicos llegan a convulsionar”, explicó Aldeco.

“Hemos tenido un caso de una nena que la hemos tenido que dopar para que no convulsionara porque los vecinos del barrio Aramburu se dedicaron a tirar petardos unos días antes de las fiestas y tuvo que ir al médico. Le dieron una medicación para que este dopada unos días antes”, comentó la mujer.

“No es algo a la ligera. Es una cuestión de salud. Esto ya es algo que supera”, señaló Marina Aldeco.

La Asociación Civil Pascua está integrada por unas 50 familias. Algunas tienen varios chicos con autismo y el motivo de su existencia es mejorar la calidad de vida de los chicos, adultos y adolescentes con autismo.

“Tenemos un grupo de adolescentes que va de 12 a 24 años. Uno de los chicos tiene asperger y estudia acompañante terapéutico. El papá se comunicó con nosotros porque su hijo estaba encerrado, todo el día en la computadora, no tenía sociabilidad. Le recomendé varios terapeutas y el chico empezó a salir con el grupo de amigos que son muy amigos. Se entienden perfectamente porque saben de lo que hablan. Se dan información sobre historia, astronomía, juegos de internet, etc. Hay mucho respeto entre ellos y se tienen que seguir juntando y sumarse más”, contó Aldeco.

“La sociedad está más abierta, nos dan más apertura, nos aceptan, van entendiendo que los chicos tienen las mismas posibilidades que los demás. Hay que ver de qué manera darles esa posibilidad. Si bien son los menos, todavía hay algunas personas que se resisten”, comentó la integrante de la Asociación Civil Pascua.