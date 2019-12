Rompió el silencio una de las maestras cauceteras: "Me siento apenada porque sé que yo lo filmé"

"Chicas, me siento mal, Gaby yo sé que lo filmé, fui yo pero lo subí al grupo nuestro para que así como nos reímos nos cag&(&% de la risa. Mil disculpas", señala una de las maestras que participó en la polémica fiesta que generó revuelo en todo el ámbito educativo. Allí, un grupo de docentes fueron registradas bailando con un juguete sexual y en guardapolvos, en lo que habría sido una fiesta de despedida dentro de la escuela.

Es que, a partir del hecho, se generó un gran repudio en el ambiente educativo, sobre todo en áreas del Ministerio de Educación, que según entienden las docentes ya les habrían anunciado sanciones severas para todas. "No subiría nunca algo así, me siento apenada porque se que yo lo filmé. La próxima no me prendo a filmar nada, hacen días que no pongo nada en mi estado, yo no fui solamente lo filmé y lo subí al grupo", señala la docente.

Posteriormente, otra de las docentes, que comparte el mismo grupo respondieron con miedo, aludiendo que varias iban a recibir sanciones a pesar de no haber estado implicadas.

La polémica sigue y desde el área de nivel primario ya anunciaron harán sumario a las docentes implicadas.

Aquí los audios completos.