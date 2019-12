Milagro de Navidad: apareció la virgen en una casa de Chimbas

Patricia y Gabriel son vecinos de Chimbas. Ellos llevaban una vida normal. Esta semana, justo en vísperas de Navidad, un suceso extraño marcó la vida de esta pareja. Una imagen idéntica de la Virgen María apareció extrañamente en la pared de su hogar.

Según comentaron estos sanjuaninos a Tiempo de San Juan, en los días previos al nacimiento de Jesús, ellos palpitaron la aparición. "Unos días antes yo tuve un sueño medio raro, yo en estos momentos estoy pasando una situación medio complicada de mi vida y la verdad es que esto fue muy chocante, porque una noche soñé con Jesús que me decía que no afloje, que todo se va a mejorar de a poco, que tenga fuerza, me acuerdo que me agarraba y se sentía mucho que era la presencia de alguien superior", señaló Gabriel.

Noticias Relacionadas Los imperdibles memes para compartir en Navidad

A pesar de no ser religioso, Gabriel sintió el giro en su fe, justo antes Navidad: "esto no lo puedo explicar desde otro lado del que no sea desde la Fe, por eso el que quiera creer que crea y el que no también se respeta".

Noticias Relacionadas Alerta oficial: a qué hora llegará y cuánto durará el viento en Nochebuena

En la imagen se puede apreciar el manto de la virgen sobre la pared, manteniendo la figura en el centro. Para la pareja es "como si los estuviera mirando de frente".