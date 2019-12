El drama de una nena elecrodependiente, en Navidad y sin luz

El viento Sur que dejó a muchas familias sin luz, dejó al borde de la desesperación a la mamá de Carlita Guzmán, la nena elecrodependiente que vive en Chimbas y esta Navidad, pasadas las 9 de la mañana, llevaba 12 horas sin servicio de Energía San Juan, con el generador domiciliario funcionando al límite de su capacidad.

La pequeña tiene parálisis cerebral y necesita del apoyo de aparatos que consumen energía eléctrica, para poder sobrevivir. Su mamá, Yanina, se comunicó con Canal 13 San Juan para pedir auxilio.

Noticias Relacionadas La odisea de la nena electrodependiente por el apagón total

"Estamos sin suministro eléctrico desde ayer alas 21hs. Ya agote la nafta del grupo electrógeno. Anoche a las 3 de la mañana llamé 4 veses a Energía San Juan. Llamé 2 veses al 911, no me dan una una solución. Ya los aparatos no tienen batería. Estamos con tubo de oxígeno y llevamos algunos aparatos a cargar a la Comisaría del barrio", explicó la mamá.

Noticias Relacionadas Carlita fue incluida en la lista de electrodependientes y consiguió el subsidio total

Carlita y su madre viven en el barrio Conjunto 12, Manzana i, Casa 9, Chimbas. "Llevamos 12 hs sin luz y no nos toman el reclamo como emergencia", lamentó Yanina.

"Ya llevé el monitor a la Comisaría a cargar, pero el aspirador se me va a quedar sin batería. Ahí sí me voy a tener que ir al hospital", explicó.

"Encima con mi otra pequeña, no tengo con quién dejarla y no hay colectivo para que alguien la busque, como mi mamá", relató la madre.