Largas filas por el bono: "no cobro por cajero porque no lo entiendo"

Este viernes comenzó el pago del bono para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En este sentido, los bancos se llenaron de gente que buscaba cobrar, pese a que la operación se podía realizar por cajeros automáticos. Es que principalmente a los adultos mayores se les complica el uso, debido a la inalcanzable enseñanza a los mismos.

"No cobro por cajero porque no lo entiendo", contó un señor, quien consideró que se tendría que haber empezado a pagar ayer para que no haya tanta gente. Por otro lado, una mujer mostró su malestar por tanta espera. "No puedo más del nervio ciático pero debo esperar no me queda otra", afirmó y destacó que nunca usó la tarjeta para retirar dinero por cajeros.

Una beneficiaria del bono de la Asignación Universal por Hijos también tuvo que recurrir a la ventanilla porque no tiene tarjeta, situación que comparte con otras personas. Por último, una señora admitió ante Canal 13 que le cuesta usar el cajero: "soy muy inútil".