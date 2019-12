La casa por la ventana: La CAS sortea un 0 km, motos y electrodomésticos

La Caja de Acción Social informó que este sábado a partir de las 20 se realizarán los sorteos correspondientes a Cupones No Ganadores – Cruzada Solidaria y Cruzada Solidaria Centros de Salud, del mes de diciembre 2019.

Los sorteos serán en la sala de Sorteos Caja de Acción Social, calle Santa Fe 10 (E), Capital.

Premios:

- Cupones No Ganadores

1º- Automovil 0Km: 5 puertas, Aire Acondicionado más el patentamiento.

2º- Moto 0Km: 110CC, más el patentamiento

3º- Moto 0Km: 110CC, más el patentamiento

4º- Moto 0Km: 110CC, más el patentamiento

5º-Heladera No Frost 328lts. de capacidad

6º- Cocina 6 hornallas, gas natural

7º- Lavarropas: carga superior 6,5kg.

8º- TV Smart 40” Pantalla Plana FULL HD

9º- Aire Acondicionado Tipo Split

10º- Pileta de lona estructural

- Cruzada Solidaria Centros de Salud

Una (1) PC ALL IN ONE

- Cruzada Solidaria

Un (1) Proyector Led

Un (1) Parlante Activo. Soporte Trípode y Micrófono.