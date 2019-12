Después del viento, vecinos temen que cualquier temporal los deje sin luz

El 24 de diciembre fue el peor día del año para muchos sanjuaninos. Lejos de celebrar la noche buena, muchos pasaron el tiempo a oscuras, con heladeras sin frio, comida perdiéndose y así durante los días posteriores. Por esto, no son pocos los que temen que esta situación se vuelva a repetir ante cualquier inclemencia climática porque detectan "falta de mantenimiento".

"Han venido, han trabajado, pasé 3 días sin luz y todavía tengo problemas. Han dejado los cables muy mal puestos y esta falta de mantenimiento va a hacer que en el próximo viento o lluvia volvamos a tener cortes", señaló Patricia, una vecina a Canal 13.

Es que el problema se hace más complejo si no solo se trata de una casa de familia, sino también de los comercios. "Yo no solo me quedé sin luz, también perdí heladeras, microondas, muchísimos electrodomésticos. Fui a Energía San Juan y solo me respondieron que armara una nota y que espere, no tiene sentido", apunta Saúl a Canal 13.

Hasta este sábado, muchos esperaban solucionar el problema de la luz en distintos departamentos de la provincia. Un día antes, OSSE responsabilizaba a Energía San Juan por el corte de suministro de agua, debido a que las bombas funcionan de forma eléctrica. El viento del 24 dejó un caos del que muchos no se van a olvidar.