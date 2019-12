Como héroes, recibieron a los alumnos sanjuaninos que viajaron a capacitarse en Japón

Por la noche de este domingo arribó al aeropuerto Domingo F. Sarmiento desde Japón la delegación de estudiantes de la Escuela Obispo Zapata de Pozo de los Algarrobos de Caucete, tras la capacitación en el Schedule for Sakura Science High School Program 2019. Gran cantidad de familiares, amigos, docentes y la directora de la escuela, Ivanna Rivas, recibieron a los jóvenes con panacartas, banderas y carteles.

Los alumnos Victoria Riveros, Yuliana Fernández, Francisco Ramos, Román Quiroga y Martín García junto al profesor Wilson González, fueron seleccionados por la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón por su trabajo y dedicación. La capacitación fue del 1 al 7 de diciembre.

Noticias Relacionadas Alumnos sanjuaninos rumbo a Japón para una capacitación en ciencia y tecnología

El cronograma de las clases y capacitaciones que realizaron se destacan: Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) Univerisidad of Tokyo Kashiwa Campus, Shizuoka Gakuen Junior and Senior High School es la escuela secundaria es la organización escolar más grande que incluye dos campus universitarios. Tuvieron una clase magistral con el profesor Akira Fujishima de Tokyo University of Science, eminencia en la investigación y por sus importantes contribuciones al descubrimiento y la investigación de las propiedades fotocatalíticas y súper hidrófilas del dióxido de titanio. En el Museo Nacional de Ciencia e Innovación Emergente Miraikan, participaron de la disertación de Mamoru "Mark" Mohri, científico japonés, ex astronauta de NASDA y veterano de dos misiones del transbordador espacial de la NASA.‎ Además visitaron Kazusa DNA Research Institute, el primer instituto del mundo especializado en investigación relacionada con el ADN. Todos los miembros del instituto exploran y amplian continuamente los campos de investigación relacionados con el ADN. También concieron el trabajo cientifico que realiza Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (la Agencia de Japón para la Ciencia y Tecnología de la Tierra Marina).

La delegación además pudo conocer diferentes lugares turísticos. Compartieron jornadas de intercambio cultural con otras delegaciones en las que además participó el embajador de Argentina en Japón Alan Beraud, quien degustó sabrosos mates cebados por los estudiantes cauceteros. Los chicos interpretaron danzas del cancionero popular argentino.

La última jornada tuvieron una ceremonia de cierre en la que recibieron material de estudio y certificaciones de su capacitación en Japón.

Trayectoria académica

Cabe recordar que será la segunda experiencia internacional que tendrán los estudiantes de la Escuela Obispo Zapata. La primera fue en la Universidad de California en Davis, una de las mejores casas de estudio del mundo, donde se capacitaron en Programación y Robótica.

A esa instancia llegaron tras ganar el Maratón Nacional de Programación y Robótica que se desarrolló en el Salón Blanco del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y el concurso de cortos cinematográficos "Escuela y Medios" con su trabajo “Pensar y sentir Malvinas".

Asimismo, el Club Escolar de Robótica "Morning Club" obtuvo un millón de pesos tras ganar el premio Maestros Argentinos, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, además de numerosos certámenes regionales y nacionales.