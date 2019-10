Raúl Tellechea: a 15 años de su desaparición, una luz de esperanza por la verdad

Este viernes, hubo una nueva marcha en la Plaza 25 de Mayo para pedir justicia por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea.

Mauricio Tellechea, hijo de Raúl, dijo que tras el procesamiento de ex jefe de la Policía Miguel Francisco González, al ex comisario Roberto Mario León y a los dos empleados de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, Aurora Isabel Ahumada y Juan Marcelo Cachi como presuntos responsables de la desaparición forzada, se abre una nueva esperanza.

“Sentimos que esto debería haber llegado hace mucho tiempo pero está llegando. La gente nos sigue acompañando año a año y pedimos que nos sigan porque la lucha tiene resultados”, comentó.

Por su parte, Gonzalo Tellechea, dijo que “es demasiado tiempo para nosotros. Hemos tenido un grupo, Todos por Raúl que nos ha dado un gran apoyo y que ha mantenido viva la causa. También los abogados que pudieron sacar la causa de la justicia provincial y llevarla a la federal. No solo que no avanzó el caso en la justicia de San Juan, sino que iba para el lugar equivocado”.

“Hemos avanzado, primero con los procesamientos de las personas que no se investigaron y hoy reafirmar la desaparición forzada. Es el comienzo del camino de la verdad y de la justicia que termina cuando un juicio se resuelve y hay condenados. Ese es el próximo paso”, sostuvo el reconocido deportista.

Mariana Tellechea, por su parte, dijo que esperan que la justicia no demore tanto en resolver los procesamientos y elevar la causa a juicio. “Son tiempos que no se pueden estimar, ahora viene la instancia que los procesados pueden apelar. Cuando procesaron a la primera tanda de directivos de la Mutual de la UNSJ, Luis Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Luis Alonso y Eduardo Oro, apelaron y eso duró como dos años. Esperamos que esta vez no sea mucho”, comentó.

Sin embargo, espera que mientras la justicia resuelva el procesamiento de los nuevos imputados, no será un tiempo muerto. “Este tiempo va a servir para la preparación de la elevación del caso a juicio oral. Se VBA a seguir instruyendo la causa. No se puede prever tiempos, pero sí sabemos que cada vez estamos más cerca del juicio”, dijo la hija del ingeniero.

“Que aparezca el cuerpo, que se sepa lo que pasó, que la verdad salga a la luz y que se sentencien los cargos de los responsables de la desaparición, es lo que tiene que suceder. No sabemos cuándo puede llegar a cumplirse. Pero, si puede haber condena sin que el cuerpo aparezca”, sostuvo Mariana Tellechea.