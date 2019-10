Saldrán a controlar rigurosamente las cervezas artesanales en San Juan 

Desde el área de Bromatología, informaron que habrá rigusosos controles durante esta temporada primavera, verano a las cervezas artesanales en San Juan. Raúl Tomba, sostuvo que muchos productores, no cumplen con el Código Alimentario Argentino para la elaboración del producto.

El bromatólogo, explicó que "la cerveza artesanal, tiene la característica de que para parar la fermetación lo hacen con frío. Tienen que tener cámaras, no freezer, se envaza en barriles y se vende en barriles. Se tienen que vender y se tiene que transportar en forma refrigerada desde la fabrica hacia el local comercial, en movilidades con equipos de frío".

El funcionario, dijo que los barriles deben estar etiquetados con la temperatura a la que se debe mantener la bebida. En caso de que los inspectores no lo encuentren rotulado, el producto serpa retirado el mercado.

"El freezer no sirve porque es un aparato doméstico, no para la industria. No trae sistema de control de temperatura y no son adecuados para la elaboración de la cerveza artesanal. Por eso, exigimos cámaras, y tienen que estar rotulados y mantenerse bajo refrigeración. En caso que no este así, será secuestrado", dijo Tomba.