Jubilado y operado del corazón, sigue laburando porque no le alcanza

Como típico verano sanjuanino, la temperatura llega a superar los 40° en horas de la siesta algunos días de la semana. Pese a ser algo característico de la provincia, a lo cual casi todos lo que la habitan ya se acostumbraron, hay muchos que lo sufren. Es el caso de recolectores de residuos de Capital, que tienen un turno de 16 a 20, momentos en los que "pica" el calor.

Dialogamos con algunos de ellos, quienes contaron que lo pasan tomando mucha agua, y cuando pueden descansan en la sombra. "Tenemos la botella a mano porque hace mucho calor", detalló un chofer, quien expresó su complicada situación. "Yo estoy operado del corazón y se hace difícil, pero tengo que andar porque con la jubilación no me alcanza, ni te la regalo (a mi situación)", relató.

Noticias Relacionadas PAMI: Cambiemos dejó una deuda millonaria y contrataciones de última hora

Por su parte, uno de los recolectores también manifestó que no le queda otra: "tenemos que trabajar no más, obligados. Estamos desde las 4 de la tarde y cuando enganchamos una sombrita descansamos un segundo no más para tomar un poquito de fresco".