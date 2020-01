El "Brexit" sanjuanino: proponen que La Bebida sea un departamento independiente de Rivadavia

¿Quien no ha oído hablar del Brexit en Reino Unido? ¿Quién no ha escuchado sobre la idea de que Cataluña se separe de España y se convierta en un nuevo país? San Juan no es la excepción a estos movimientos, salvando las distancias. Finalmente la provincia tiene su propio intento de "brexit" cuyano. Se trata del proyecto del dirigente Eduardo Bellido, quien propone que La Bebida sea un departamento nuevo, separado de Rivadavia.



El proyecto es presentado desde el año 2003, pero en esta ocasión, se volvió a insistir en esta idea. Bellido contó a las cámaras de Canal 13 las razones por las cuales La Bebida debería ser un nuevo departamento: "Tenemos más cantidad de habitantes que Albardon, Ullúm y Zonda", comentó.



El dirigente mencionó la infraestructura ya existente en la zona como lo es Comisaría 34, la escuela Nuevo Cuyo o las líneas de colectivo. En este sentido, Bellido habló de lo que haría falta en caso de que se concrete este proyecto: "Queremos pedir solamente el cajero, el Anses, y un complejo deportivo de alto rendimiento".



También habló del crecimiento demográfico de la zona como uno de los principales sustentos para el proyecto, explicando que según estudios, en 8 años habrán 45.000 personas en la comuna: "El 80% de los jóvenes de Rivadavia están en La Bebida".



El proyecto ya fue presentado tanto en el Concejo Deliberante de Rivadavia, como en la Cámara de Diputados provincial. El dirigente mencionó que el intendente Fabian Martín y que el diputado Sergio Miodowsky ya se encuentran al tanto del proyecto.



Bellido espera que se pueda tratar esta normativa y que se pueda llegar a una consulta popular para debatir el tema: "Ojalá que el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, los diputados y los senadores de San Juan entiendan que hace falta el departamento número 20", concluyó el promotor.