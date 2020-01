Embajadora trans denuncia que su municipio no la invita a actos oficiales

La primera representante trans de San Juan, Bárbara "Barbie" Pacheco, reclamó en redes el no haber sido invitada por la Municipalidad de Sarmiento al acto oficial de Reyes Magos. Es por ello que la embajadora segunda del departamento del sur decidió realizar su propia celebración de la clásica festividad, con vecinos y gente de la localidad.

"El municipio de Sarmiento no me tuvo en cuenta, no me convocó", sostuvo Barbie, quien en este marco aseguró que en otros departamentos se convoca tanto a la primer embajadora como a la segunda. "Quiero pensar que fue hipotéticamente por que se olvidaron pero no sé", comentó, desconociendo los motivos de la ausencia de la invitación municipal.

La joven comentó que el municipio realizó otras actividades donde si estuvo la primer embajadora, pero no se la convocó a ella. Solamente asistió en su rol oficial a la Fiesta de la Minería, realizada el año pasado: "Es la única fiesta en la que fui convocada", contó. "Quizás no le dan imporancia a la segunda embajadora, pero años anteriores cuando se cumplía el rol de reina y virreina, se le daba importancia", finalizó Barbie en su explicación.

Barbie Pacheco cobró notoriedad al inscribirse y participar para ser Embajadora del departamento Sarmiento, luego de las modificaciones realizadas al cambiar la denominación de Reina a Embajadora, y permitir la participación de mujeres transgénero en el certamen. La joven quedó segunda, detrás de Celeste Sanchez, quien resultó electa como embajadora principal. De esta manera, Barbie se convirtió en la primera mujer trans en ser electa representante de un municipio.