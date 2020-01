Peligro latente: advierten sobre los niños y las piletas en casa

El verano llega y la necesidad de transformar la casa en un balneario es real. Algunos sacan la pelopincho, otros acondicionan la pileta de material y, los que aún no llegan, apelan al tradicional "baldazo" de agua. Sin embargo, también es real que con una pileta aparece la posibilidad, en los niños, de padecer ahogamiento. De hecho, en esta temporada fueron varios los casos donde se da este tipo de fatalidad.

Por esto, Andrea Waidmann, del sector pediatría del Ministerio de Salud Pública, habló con Canal 13 sobre esta amenaza latente y apuntó a que las piletas deben estar cercadas con medios seguros. Por otro lado, la especialista aconsejó que los niños no deben estar bajo el cuidado de otros niños o adolescentes. "Necesitan la supervisión adulta por un tema de responsabilidad y conciencia", advirtió.

En el caso de los niños menores de un año, Waidmann aclaró que "un niño de esa edad no necesita mucha cantidad de agua para ahogarse, por lo que el cuidado debe ser mucho mayor". Por esto, señaló que no se debe dejar ningún tipo de recipiente con agua cerca, ni siquiera un balde. "Un menor de un año no tiene ni la capacidad ni la madurez de entender que ha caído dentro de un balde de agua, lo que significa que por sus propios medios no podrá salir", aseguró a este canal.

El verano sin agua es un verano fatal, pero sin atención se puede transformar en una tragedia.