Tras la nota de Canal 13, llegó la medicina para la joven trasplantada

Este jueves, Brenda Kuras, la joven de 22 años que reclama la entrega de medicamentos a su obra social OSPIP, recibió la ayuda que necesitaba. Mientras espera respuesta de su prestadora que no le entrega las medicinas desde mediados del 2019, INAISA, consiguió las drogas que pedía la chica.

“Quería avisar que apareció la medicación que necesitaba urgente. INAISA la consiguió hasta que la obra social se haga cargo de mí. ¡Muchísimas gracias por la difusión!”, confirmó Brenda a Canal 13.

De este modo, la joven, que fue trasplantada a los 13 años, consiguió un poco de alivio ante la desesperante situación, ya que según contó a este medio, desde mediados de 2019 que OSPIP, no le entrega sus medicamentos.

Brenda, relató que en junio fue la última vez que recibió las medicinas por parte de la obra social. “Hasta agosto tenia las pastillas y después tuve que seguir con una reserva. Básicamente, he estado pidiendo medicación porque no recibo nada desde septiembre”, dijo.

“He pasado por todas las instancias legales. Primero hicimos una intimación con el abogado a través de una carta notarial, y no hubo respuestas de la obra social de seguridad privada OSPSIP. En noviembre fuimos a la Superintendencia de Salud y tampoco hubo resultados. Me dieron la opción de cambiarme de obra social pero yo no puedo porque no tengo tiempo”, comentó la chica.

Desespera por la situación, Brenda, presentó un recurso de amparo que está en trámite más una denuncia de Defensa al Consumidor. “Nos dijeron que Salud Pública podría llegar a solucionar el tema pero tampoco tengo todo lo que necesito. Está en trámite, están trabajando un montón desde INAISA que me trata de conseguir medicación como pueden y también la Superintendencia de Salud que están a disposición”, comentó.

A través de sus redes, la joven comentó la situación y pide ayuda para conseguir los medicamentos que son vitales. De lo contrario, corre el riesgo de perder el injerto renal y debería comenzar a realizarse el tratamiento de diálisis, con el riesgo de vida que ello conlleva.

“La obra social no está haciendo cargo de lo que se tendría que haber hecho cargo”, concluyó la joven.