El sueño xeneize de Claudio se hizo realidad

El sueño xeneize de Claudio finalmente se hizo realidad, cuando pudo conocer al equipo de Boca Juniors que llegó a San Juan para disputar el Torneo de Verano. El niño de 13 años de edad, logró que se hiciera viral su pedido a través de las redes sociales, generando gran repercusión por su historia de vida.

Claudio tiene cardiopatía congénita compleja e hipertensión pulmonar. Cuando tenía tan solo 11 meses llegó a la casa de Lili y Juan, con un pronóstico negativo. Los médicos habían dicho que no sobreviría más allá de 6 meses. Estuvieron equivocados.

La hermana de Claudio, Mica, hizo un conmovedor posteo en su cuenta de Facebook, que acompañó con una galería de fotos con cada uno de los integrantes del club de sus amores.

"Me puedo morir en paz, ¡¡lo juro!!", escribió la joven. "No me voy a olvidar más de ese día que papá dijo que no lo hiciera y lo desobedecí y me mandé a comprar cartulina, te escribí, te inflé globos y te filmé, ese día la cabeza y el corazón me decían 'hacelo, hacelo por él'. Le mande un mensaje a Pato Rossomando y le pedí ayuda para viralizar tu historia, tu sueño y lo hizo... Fue tanto el amor que te tuvo la gente que se difundió rapidísimo. Las personas que nos conocen y las que no también, tu sueño llegó lejooooos, tan lejooooos que hoy por fin todo se dio para vos: el tiempo, la hora, el día, el lugar, toooodo para vos mi negro", relató.

"Y te veo ahí en esa foto que lo dice todo, tu sonrisa gigante, tus latidos, tu todooo. Soy feliz por vos, soy feliz porque la gente es buena, soy feliz por tu sueño hecho realidad", agregó.