Sigue en análisis si las embajadoras irán o no en los carruajes

"Una de las propuestas del equipo es que las embajadoras vayan en otra posición del carruaje, pero estamos evaluando", así respondió la Ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, al ser consultada por CANAL 13 sobre la información que había trascendido que las chicas no iban a formar más parte del carruaje de su departamento. "La idea de este carrusel es que podamos destacar a las embajadoras, pero ya no individualmente" aclaró la ministra. Algunas ex reinas y virreinas del Sol se habían manifestado en contra de la posible medida en las redes sociales.

Grynszpan contó que la idea es apostar a mostrar a las embajadoras "de forma novedosa y dinámica", en este carrusel. "Sin dudas que también vamos a escuchar la opinión de las propias embajadoras, como venimos haciendo durante todo el tiempo" afirmó la ministra. La también tiene como trasfondo no exponer a las chicas como un objeto dentro del carruaje, sino una participación más humana donde se destaquen otras cualidades de la embajadora, no solo lo físico.

Si bien no hay fecha confirmada para la palabra final, es cuestión de días que los equipos encargados de la organización del carrusel, junto a la comisión de embajadoras se reunan con la ministra para tomar una decisión definitiva. La Fiesta del Sol este año tendrá cambios importantes como es que ya no habrá reina sino embajadora, intentando evitar que se convierta en un concurso de belleza representar a la provincia. Por último Grynszpan sostuvo que los cambios que se hicieron el año pasado para el carrusel fue una propuesta superadora y que ese camino se intentará seguir.